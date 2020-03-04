Глава судостроительной корпорации "Ак Барс" отверг обвинение в даче взятки

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Депутат Госсовета Татарстана и гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов не признал вину в даче взятки. Об этом заявил военный следователь в Хамовническом суде Москвы, где в среду решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

"Обвиняется в двух эпизодах взятки. Вину Мистахов не признал", - сказал представитель следствия.

Мистахов обвиняется в даче взятки на сумму 65 млн рублей. "В мае 2015 года Мистахов передал в чемодане Ефимову (сотрудник департамента аудита государственных контрактов Минобороны РФ Юрий Ефимов - прим. ТАСС) взятку в кафе "Жан-Жак" в размере 30 млн рублей, а в мае-июне 2016 года - 35 млн рублей в том же кафе", - огласил судья Константин Похилько письменные материалы дела.

Речь идет о двух взятках за согласование контрактов Минобороны на поставку кораблей и неснижение цен на них.

Представитель следствия просит суд арестовать Мистахова до 27 апреля. Как полагает следователь, обвиняемый может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей или уничтожить вещественные доказательства по делу. "Проверяется на совершение других эпизодов преступления", - отметил представитель следствия.

Перед началом судебного заседания у Мистахова сильно поднялось давление, ему вызвали скорую помощь. Адвокат Андрей Олифир просил суд отложить заседание и на 72 часа продлить срок задержания Мистахову в связи с тем, что защита не успела подготовиться к процессу и собрать дополнительные материалы. По его словам, Мистахов во вторник пришел на допрос в следственные органы в качестве подозреваемого, после чего был задержан и ему было предъявлено обвинение. "Мистахов не скрывался и всегда являлся [на допрос]", - отметил Олифир. Мистахов согласился с позицией адвоката и попросил продлить ему срок задержания. Представитель прокуратуры поддержал ходатайство адвоката, "чтобы не нарушать право на защиту Мистахова". Суд, выслушав позиции сторон, постановил продолжить заседание.

Уголовное дело Мистахова возбуждено в мае прошлого года. Оно было выделено из уголовного дела Ефимова, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Срок следствия установлен до 24 апреля. Как стало известно в суде, Мистахов был допрошен в качестве подозреваемого в сентябре прошлого года, он, в частности, награжден медалью "Участнику военной операции в Сирии", у него есть благодарность президента РФ за большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны, а также различные благодарственные письма представителей силовых структур, в том числе замминистра обороны.

Судостроительная корпорация создана на базе холдинговой компании "Ак Барс" в Татарстане. В состав корпорации вошли профильные предприятия холдинговой компании "Ак Барс": Зеленодольский завод имени А. М. Горького, Казанский завод "Электроприбор", "Ак Барс металл", "Адриа винч Зеленодольск", "Волгататсудоремонт". Планируется, что в дальнейшем в состав корпорации войдут и другие предприятия и организации судостроительной направленности.