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Прокурор просит приговорить Михаила Квасова к 300 тыс. рублей штрафа за угрозы судье

По словам прокурора, вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей и потерпевшего, а также материалами дела

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Гособвинение потребовало приговорить к штрафу в размере 300 тыс. рублей Михаила Квасова, обвиняемого в угрозе убийством судье Станиславу Минину, решением которого был приговорен к четырем годам колонии активист Константин Котов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы, где слушается дело Квасова.

"Считаю, что вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей и потерпевшего, а также материалами дела. Прошу суд признать подсудимого виновным по ч. 1 ст. 296 УК РФ ("Угроза убийством в отношении судьи") и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей", - сказала прокурор.

Ранее суд в закрытом режиме допросил потерпевшего - судью Тверского районного суда Москвы Минина. "Минин сообщил, что по-прежнему ощущает угрозу жизни после комментария Квасова и других пользователей в соцсетях", - рассказала журналистам адвокат подсудимого Ольга Пельше.

Квасов в Instagram разместил пост с угрозой убийством судье. Вину обвиняемый не признает. По словам Пельше, Квасов не обращался непосредственно к Минину, а выразился абстрактно в адрес судей, поэтому состава преступления в действиях своего подзащитного она не видит.

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