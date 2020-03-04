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Суд отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации "Ак Барс"

Достаточных совокупностей сведений о причастности Рената Мистахова к совершению инкриминируемого преступления суд не обнаружил

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы отклонил ходатайство следствия об аресте депутата Госсовета Татарстана и генерального директора судостроительной корпорации "Ак Барс" Рената Мистахова, обвиняемого в даче двух взяток в размере 65 млн рублей. Как сообщает корр. ТАСС, Мистахова отпустили в зале суда.

"Ходатайство следствия не подлежит удовлетворению, - огласил постановление судья Константин Похилько. - Конвой, освободить Мистахова из-под стражи". Таким образом, суд не нашел достаточных совокупностей сведений о причастности Мистахова к совершению инкриминируемого преступления.

Уголовное дело в отношении Мистахова было возбуждено в мае прошлого года. Оно было выделено из уголовного дела высокопоставленного сотрудника департамента аудита государственных контрактов Минобороны РФ Юрия Ефимова, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, был признан виновным в получении двух взяток и осужден Хамовническим судом в прошлом году в особом порядке к пяти годам и этапирован в колонию для отбытия наказания. Срок следствия по делу Мистахова установлен до 24 апреля и расследуется московским СК. Однако информация о преступных действиях депутата стала известна следователям еще в декабре 2017 года, следует из материалов дела.

По данным следствия, Мистахов, будучи директором Зеленодольского судостроительного завода, передал в московском кафе в чемодане Ефимову взятки в 30 и 35 млн рублей в период с 2015 по 2016 год за согласование контрактов Минобороны на поставку кораблей и неснижение цен на них. Прокурор в ходе заседания попросил удовлетворить ходатайство защиты и не арестовывать депутата. "Возражаю [против ходатайства следствия] и полагаю, что можно ограничиться домашним арестом", - подчеркнул прокурор.

Сам Мистахов попросил суд "не кошмарить бизнес" и заявил, что на днях у него ожидается подписание крупного контракта, стоимость которого составляет более 100 млрд рублей. "Я возглавляю большой коллектив - 17 предприятий. Прошу вас не избирать мне меру пресечения, связанную с заключением, пострадает бизнес. Вину не признаю и готов доказать [невиновность], так как на сегодня я человек честный. Зачем мне давать деньги, когда у меня низкая рентабельность", - обратился он к суду, попросив также избрать более мягкую меру пресечения - залог в размере до 5 млн рублей, запрет определенных действий или вовсе отказать следствию.

На иждивении у обвиняемого четверо детей, у него первая форма допуска к секретным материалам. По его словам, он постоянно летает в командировки в страны Ближнего Востока, страны Азии и Европы. Сумма вменяемых Мистахову контрактов, по словам адвоката обвиняемого, порядка 40 млрд рублей. "Он поднимал [судоремонтный завод] "Севмаш" и [судостроительный завод в Керчи] "Залив", - отметил адвокат Андрей Олифир.

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