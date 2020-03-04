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Власти Ярославской области проверят информацию об избиении пожилой пациентки в больнице

По данным СМИ, женщина упала и пролежала всю ночь на полу в палате, а врач оскорбил ее и ударил по голове

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области проведет проверку в Гаврилов-Ямской центральной районной больнице (ЦРБ) после появления информации о якобы издевательствах над пациенткой, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ведомства.

В местном издании "Ярновости" в среду появилась информация, что в феврале 71-летняя женщина-инвалид, страдающая сахарным диабетом, была госпитализирована в Гаврилов-Ямскую ЦРБ и подверглась жестокому обращения со стороны медиков - пациентка упала и пролежала всю ночь на полу в палате, а врач якобы нанес ей удары по голове и оскорбил.

"Департамент здравоохранения и фармации начал проверку по фактам, изложенным в публикации. Идет сбор медицинской документации, с медицинского персонала запрошены объяснительные. По результатам проверки будут сделаны соответствующие выводы", - сказали в пресс-службе.

По данным издания, родственники женщины обратились в прокуратуру. В ведомстве ТАСС пока не подтвердили начало проверки.

Теги
РоссияЯрославская область
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