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Жителя Пензы приговорили к восьми годам за убийство знакомого штык-саблей ХIX века

У мужчины произошел конфликт со знакомым в кафе, он сходил домой за штык-саблей и затем совершил убийство

ТАСС, 4 марта. Житель Пензы получил восемь лет лишения свободы за убийство посетителя кафе, которое он совершил при помощи штык-сабли от французской винтовки XIX века. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона, распространенном в среду.

"Железнодорожным районным судом Пензы он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку")", - говорится в сообщении.

Убийство 22-летний житель Пензы совершил в ноябре 2019 года. В компании знакомых он распивал спиртные напитки в городском кафе. С одним из них у него произошел конфликт, после которого молодой человек отправился домой, где хранилась штык-сабля. Вернувшись в кафе, он напал на своего обидчика, при этом в потасовку вмешался еще один знакомый. Молодой человек ударил его саблей в спину, повредив внутренние органы. От полученных повреждений пострадавший скончался.

Суд приговорил 22-летнего жителя Пензы к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

Теги
РоссияПензенская область
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