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СМИ: отделение гемодиализа в больнице в Мексике закрыли после гибели нескольких пациентов

По официальным данным, применение гепарина, который оказался загрязнен бактериями рода Klebsiella, привело к смерти двух человек, еще более 40 пострадали

ТАСС, 5 марта. Власти закрыли отделение гемодиализа больницы государственной нефтегазовой компании Pemex в мексиканском штате Табаско после гибели нескольких пациентов из-за использования некачественного препарата. Об этом сообщила в среду радиостанция Noticias MVS.

По официальным данным, применение гепарина, который оказался загрязнен бактериями рода Klebsiella, привело к смерти двух человек, еще более 40 пострадали. Родственники проходивших лечение, однако, утверждают, что умерли по меньшей восемь пациентов.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во вторник заявил, что власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

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Мексика
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