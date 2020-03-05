В Мурманской области пострадали пять человек из-за разорвавшегося снаряда в воинской части

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Имитационный снаряд разорвался на территории одной из воинских частей в Мурманской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По предварительной информации, пострадали пять военнослужащих.

"По предварительным данным, в Мурманской области на территории одной из воинских частей произошел разрыв имитационного снаряда, пятеро военнослужащих получили незначительные травмы", - сказал собеседник агентства, добавив, что происшествие случилось в поселке Печенга.