Причиной взрыва снаряда в Мурманской области стало нарушение норм безопасности

МУРМАНСК, 5 марта. /ТАСС/. Нарушение требований безопасности стало причиной взрыва имитационного снаряда, в результате которого в одной из воинских частей Мурманской области пострадали пять военнослужащих. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Северного флота.

"4 марта 2020 года в ходе плановых занятий по боевой подготовке на военном полигоне в Мурманской области из-за грубого нарушения требований безопасности, приведшего к несанкционированному срабатыванию имитационного заряда типа "взрывпакет", пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы", - сообщили в пресс-службе.

По ее информации, всех пострадавших оперативно доставили в лечебные учреждения, где им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни военнослужащих нет.

"В настоящее время командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту произошедшего", - говорится в сообщении.