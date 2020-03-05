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Причиной взрыва снаряда в Мурманской области стало нарушение норм безопасности

Угрозы для жизни пострадавших в результате ЧП военнослужащих нет

МУРМАНСК, 5 марта. /ТАСС/. Нарушение требований безопасности стало причиной взрыва имитационного снаряда, в результате которого в одной из воинских частей Мурманской области пострадали пять военнослужащих. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Северного флота.

"4 марта 2020 года в ходе плановых занятий по боевой подготовке на военном полигоне в Мурманской области из-за грубого нарушения требований безопасности, приведшего к несанкционированному срабатыванию имитационного заряда типа "взрывпакет", пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы", - сообщили в пресс-службе.

По ее информации, всех пострадавших оперативно доставили в лечебные учреждения, где им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни военнослужащих нет.

"В настоящее время командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту произошедшего", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияМурманская область
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