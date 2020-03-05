Уголовное дело возбудили в Бурятии из-за затягивания реконструкции очистных в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 5 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбудили в Бурятии после выявления нарушений при разработке проектно-сметной документации (ПСД) на реконструкцию правобережных очистных сооружений Улан-Удэ, строительство которых входит в нацпроект "Экология". Об этом сообщила пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

9 декабря Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра РФ, на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что реконструкция очистных сооружений в Бурятии в рамках федерального проекта по сохранению озера Байкал идет недопустимо медленными темпами.

"31 июля 2015 года Комитетом городского хозяйства Улан-Удэ заключен с юрлицом муниципальный контракт на сумму 42 млн 317 тыс. 538 рублей на выполнение работ по разработке ПСД на реконструкцию правобережных очистных сооружений города. Однако при выполнении работ выявлено, что ПСД содержит принципиальные недостатки, требуется внесение корректировок. Имеющиеся нарушения привели к дополнительным бюджетным расходам на сумму 1 227 164, 65 рублей. Следственным отделом по Октябрьскому району Следственного управления СКР по Бурятии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сообщили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что из-за ненадлежащего составления ПСД увеличились сроки проведения реконструкции очистных сооружений. "Тем самым произошло необоснованное затягивание реализации национального проекта "Экология", - отмечается в документе. Реконструкция правобережных очистных в столице Бурятии входит в федеральный проект "Сохранение озера Байкал" нацпроекта "Экология". Ранее в пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что на сроки работы по проекту реконструкции очистных сооружений повлияла ошибка в проектировании. В ходе работ выяснилось, что необходимо уточнить изыскания и проектные решения, а также оптимизировать технологические решения, в том числе увеличить мощность очистных сооружений до 130 тыс. кубометров в секунду.

Очистные сооружения Улан-Удэ считаются основным загрязнителем реки Селенга - главной артерии Байкала. Ежегодно в нее сбрасывается 22 млн кубометров загрязненных сточных вод. Необходимость реконструкции очистных обусловлена высоким износом и несоответствием качества очистки сточных вод существующим нормативам.

Озеро Байкал, внесенное в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. Выход к Байкалу имеют 67% территории республики, при этом 94% сбрасываемых в озеро вод приходится на Бурятию.