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Таможня Хайнаня раскрыла дело о контрабанде изделий из кожи удавов на сумму $80 млн

Параллельно в Китай импортировались изделия из крокодильей кожи

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Сотрудники таможни и полиция южнокитайской провинции Хайнань раскрыли крупное дело о контрабанде запрещенной продукции из кожи и прочих частей туш удавов на сумму 556 млн юаней (около $80 млн по текущему курсу). Об этом сообщил в четверг информационный портал "Наньхайван".

По его данным, более 10 человек, замешанных в торговле такой продукцией, приговорены к лишению свободы сроком от трех до 13 лет. Причастная к контрабанде компания-импортер оштрафована на 56,4 млн юаней ($8,1 млн).

Как сообщила полиция, противозаконный ввоз осуществлялся с 2009 по 2016 годы на регулярной основе из Вьетнама, Малайзии и Таиланда. Параллельно в Китай импортировались изделия из крокодильей кожи. Помимо контрабанды, злоумышленники были уличены в уходе от налогов.

Согласно решению, принятому в конце февраля Госсоветом КНР, в стране введены усиленные меры по пресечению охоты и торговли дикими животными. Также запрещено употребление их мяса в пищу. Такие меры были приняты с целью обеспечения гигиены и предотвращения распространения вирусных инфекций.

Теги
МалайзияТаиландКитайВьетнамХайнань
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