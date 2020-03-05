Спасатели ведут поиски альпиниста, сорвавшегося при восхождении на Эльбрус

НАЛЬЧИК, 5 марта. /ТАСС/. Спасатели выдвинулись на помощь альпинисту, который сорвался при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

"5 марта в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус начаты поисково-спасательные работы. На высоте 5,2 тыс. м один из участников восхождения на гору Эльбрус из зарегистрированной группы из Краснодарского края заметил как неизвестный альпинист сорвался со склона и упал в расщелину", - говорится в сообщении.

На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России. "Срыв альпиниста на склоне Эльбруса произошел на высоте около 5,1 тыс. м. Мы предполагаем, что это иностранец. В том направлении, зарегистрировавшись, ушли двое человек, граждане иностранного государства", - пояснили ТАСС в отряде.