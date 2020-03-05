Неизвестный сообщил о "минировании" самолета, вылетевшего из Москвы в Омск

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о якобы взрывном устройстве на борту самолета Airbus А320, который в четверг утром вылетел из Шереметьево в Омск. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Самолет вылетел около 08:00. Когда он набрал высоту, на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" борта", - сказал источник.

Экипаж решил не менять курс и совершить посадку непосредственно в аэропорту назначения.

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что прибытие самолета в Омск ожидается в течение часа, в аэропорту будет проведена проверка борта. "Угроза, очевидно, носит ложный характер. Все предполетные процедуры, включая досмотры пассажиров и самого самолета, были соблюдены", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что устанавливается лицо, приславшее анонимное сообщение.

В минувший вторник два самолета совершили экстренные посадки из-за сообщений о "минировании": Airbus, вылетевший из Владивостока в Москву, сел в Хабаровске после часа полета, в Перми сел лайнер авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву.

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