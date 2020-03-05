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Самолет, летевший в Нижний Новгород, благополучно сел в Шереметьево

В общей сложности в полете он провел 4 часа и 40 минут

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Самолет, летевший из Москвы в Нижний Новгород и экстренно вернувшийся в аэропорт вылета, благополучно сел в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Самолет приземлился в Шереметьево. В общей сложности в полете он провел 4 часа и 40 минут", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что самолет Airbus A320, вылетевший в 06:09 мск из Шереметьево в Нижний Новгород, сделал более 10 кругов в районе аэропорта прилета, после чего развернулся в сторону Москвы. Источник не уточнил причины возврата воздушного судна.

 

Теги
РоссияНижегородская область
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