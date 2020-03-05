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В Крыму организатор ячейки "свидетелей Иеговы" получил тюремный срок

Суд приговорил его к шести годам колонии

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Джанкойский районный суд приговорил к шести годам лишения свободы жителя города Джанкоя за организацию деятельности религиозной организации "свидетелей Иеговы" (запрещена в РФ), в отношении которой судом принято решение о ликвидации в связи с экстремистской деятельностью. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

В ноябре 2018 года сотрудники ФСБ провели десятки обысков в отношении участников запрещенной организации в крымском городе Джанкое. В ночь на 16 ноября был задержан глава секты Сергей Филатов, в квартире у которого была найдена экстремистская литература, а также брошюры по способам вербовки людей. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ ("Организация деятельности экстремистского сообщества").

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с лишением права заниматься просветительской деятельностью и деятельностью, связанной с выступлениями и публикациями в средствах массовой информации, размещать материалы в информационно-телекоммуникационных сетях и интернете сроком на пять лет, с ограничением свободы сроком на один год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что подсудимый свою вину полностью не признал, а в своих показаниях ссылался на свободу вероисповедания и просил оправдательный приговор. Рассмотрение дела длилось более полугода, было допрошено более 20 свидетелей и специалистов.

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