Источник: еще два самолета получили сообщения о "минировании"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Еще два пассажирских самолета, следовавшие рейсами Санкт-Петербург - Симферополь и Москва (Шереметьево) - Сыктывкар, получили анонимные сообщения об угрозе взрыва.

Об этом ТАСС сообщили в авиаслужбах.

Ранее неизвестный прислал на почту Шереметьево сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Москва - Омск.

"Поступили еще два подобных сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах - на борту самолета Airbus А319, который следовал из Санкт-Петербурга в Симферополь, и самолета SSJ 100, следующего из Шереметьево в Сыктывкар", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту самолета, летевшего в Симферополь, находится 124 человека, экипаж сначала принял решение экстренно садиться в аэропорту Ростова-на-Дону, но затем решил следовать в пункт назначения. Второй самолет маршрут не меняет и следует в Сыктывкар, где будет проведена проверка борта.