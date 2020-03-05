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Источник: еще два самолета получили сообщения о "минировании"

Речь идет о рейсах Санкт-Петербург - Симферополь и Москва - Сыктывкар
Описание
© Alexey Kartsev/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Еще два пассажирских самолета, следовавшие рейсами Санкт-Петербург - Симферополь и Москва (Шереметьево) - Сыктывкар, получили анонимные сообщения об угрозе взрыва.

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Об этом ТАСС сообщили в авиаслужбах.

Ранее неизвестный прислал на почту Шереметьево сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Москва - Омск.

"Поступили еще два подобных сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах - на борту самолета Airbus А319, который следовал из Санкт-Петербурга в Симферополь, и самолета SSJ 100, следующего из Шереметьево в Сыктывкар", - сказал собеседник агентства. 

Он уточнил, что на борту самолета, летевшего в Симферополь, находится 124 человека, экипаж сначала принял решение экстренно садиться в аэропорту Ростова-на-Дону, но затем решил следовать в пункт назначения. Второй самолет маршрут не меняет и следует в Сыктывкар, где будет проведена проверка борта.

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