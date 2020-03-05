В Омске приземлился "заминированный" самолет из Москвы

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Самолет, выполнявший рейс Москва - Омск, который "заминировали" неизвестные по электронной почте, благополучно приземлился в аэропорту назначения. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.

"Самолет благополучно произвел посадку в Омске. Борт, багаж и пассажиры будут досмотрены", - сказал собеседник агентства.

Пассажирский Airbus А320 вылетел из московского Шереметьево в Омск в 08:04 мск. После набора высоты на электронную почту аэропорта вылета поступило анонимное сообщение о "минировании". Экипаж решил не менять курс и совершить посадку в аэропорту назначения.

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что в аэропорту будет проведена проверка борта. "Угроза, очевидно, носит ложный характер. Все предполетные процедуры, включая досмотры пассажиров и самого самолета, были соблюдены", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что устанавливается лицо, приславшее анонимное сообщение.

В минувший вторник два самолета совершили экстренные посадки из-за сообщений о "минировании": Airbus, вылетевший из Владивостока в Москву, сел в Хабаровске после часа полета, в Перми сел лайнер авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву.