В Ростове-на-Дону пресекли деятельность ячейки международной террористической организации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 марта. /ТАСС/. Деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации пресечена в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе управления ФСБ России по Ростовской области.

"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области при координирующей роли центрального аппарата ФСБ России пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации, действовавшей в Ростове-на-Дону. Подозреваемые были задержаны в одной из квартир многоэтажного дома в микрорайоне Темерник", - говорится в сообщении.

Установлено, что лидером ячейки был гражданин Афганистана, против него возбудили два уголовных дела.