Экспресс Страсбург - Париж сошел с рельсов

ПАРИЖ, 5 марта. /ТАСС/. Экспресс TGV, следовавший из Страсбурга в Париж, сошел с рельсов утром в четверг. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на Национальное управление железных дорог Франции.

Инцидент произошел в 30 км севернее Страсбурга. По данным радиостанции и телеканала BFM, жертв нет, пострадали четверо, в том числе машинист.

Как отмечает радиостанция, с рельсов сошел электровоз и несколько вагонов.

Высокоскоростные поезда TGV во Франции ходят по специально построенным для них линиям со скоростью свыше 300 км/час.