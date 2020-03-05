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Экспресс Страсбург - Париж сошел с рельсов

По данным радиостанции Franceinfo, пострадали четыре человека

ПАРИЖ, 5 марта. /ТАСС/. Экспресс TGV, следовавший из Страсбурга в Париж, сошел с рельсов утром в четверг. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на Национальное управление железных дорог Франции.

Инцидент произошел в 30 км севернее Страсбурга. По данным радиостанции и телеканала BFM, жертв нет, пострадали четверо, в том числе машинист.

Как отмечает радиостанция, с рельсов сошел электровоз и несколько вагонов.

Высокоскоростные поезда TGV во Франции ходят по специально построенным для них линиям со скоростью свыше 300 км/час.

Теги
Франция
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