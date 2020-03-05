Члену кущевской банды Цеповязу предоставили государственную защиту

КРАСНОДАР, 5 марта. /ТАСС/. СК России взял под государственную защиту осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза, который проходит свидетелем по делу в отношении администрации колонии в Амурской области. Об этом сообщил ТАСС в четверг адвокат Генрих Хачатуров.

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Осенью 2018 года в интернете появились фотографии Цеповяза из амурской колонии. Мужчина вместе с другими осужденными сидел за столом, заставленном блюдами с крабами и шашлыком. В Федеральной службе исполнения наказаний заявляли, что эти снимки датируются 2015 годом. В конце февраля 2020 года Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении руководства исправительного учреждения.

"Он взят под государственную программу защиты свидетелей в рамках уголовного дела в отношении руководителей колонии в Амурской области, где он отбывал ранее наказание. Он дал изобличающие показания на руководство колонии о том, что его жена переводила денежные средства за обеспечение ему вольготных условий отбывания наказания", - сказал Хачатуров.

Адвокат уточнил, что теперь Цеповяза нельзя этапировать из колонии в Омске, где он сейчас находится, а посещения и переписку с осужденным можно вести только с разрешения следователей СК.

Цеповяз с 2013 года отбывает 20-летний срок наказания по делу банды Сергея Цапка, орудовавшей в станице Кущевская Краснодарского края. На счету преступной группировки 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Сервера Аметова.