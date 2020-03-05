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В Симферополе приземлился "заминированный" самолет из Санкт-Петербурга

В ближайшее время будет проведен досмотр борта

ТАСС, 5 марта. Пассажирский самолет Санкт-Петербург - Симферополь, о "минировании" которого сообщали неизвестные, совершил посадку в аэропорту назначения.

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Об этом сообщил источник в авиационных службах.

"Самолет благополучно совершил посадку, будет проведен досмотр борта и пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается на онлайн-табло аэропорта, "рейс FV-6891 совершил посадку в 11:55 мск". Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Симферополя, "самолет, который совершал рейс Санкт-Петербург - Симферополь, штатно приземлился в аэропорту прибытия". "В отношении самолета и пассажиров будут проведены дополнительные мероприятия, связанные с безопасностью", - уточнили в пресс-службе.

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РоссияСанкт-ПетербургКрым
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