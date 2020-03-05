В Москве из-за угрозы взрыва эвакуированы семь районных судов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Семь районных судов Москвы в понедельник эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Из-за анонимных сообщений о "минировании" эвакуированы Мещанский, Тверской, Чертановский, Дорогомиловский, Щербинский, Коптевский и Головинский районные суды", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".