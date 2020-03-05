В Анкаре требуют пожизненного заключения для восьми фигурантов дела об убийстве Карлова

АНКАРА, 5 марта. /ТАСС/. Прокуратура Анкары требует приговорить восемь обвиняемых по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова к пожизненным срокам, передает в четверг корреспондент ТАСС из зала суда.

Прокурор потребовал приговорить пятерых обвиняемых к двум пожизненным срокам и еще троих - к одному пожизненному сроку. Кроме того, сторона обвинения требует приговорить пятерых других подсудимых к 15 годам тюрьмы за причастность к террористической организации.

Прокурор, зачитав обвинительный приговор, также потребовал приговорить остальных подсудимых к различным тюремным срокам. Адвокаты сообщили российским журналистам, что они не согласны с выдвигаемыми столичной прокуратурой требованиями. При этом пятерых подсудимых, проходящих по данному делу, сторона обвинения потребовала оправдать. Судья назначил следующее заседание на 31 марта, на нем ожидается выступление защиты.

Первое заседание по делу об убийстве Карлова прошло в Анкаре 8 января 2018 года. Прокуратура в ноябре 2018 года направила в суд обвинительное заключение. По этому делу проходят 28 подозреваемых, среди которых числится главарь "террористической группировки фетхуллахистов" (FETO) Фетхуллах Гюлен. Бывший госслужащий Шахин Согют в свою очередь, по версии следствия, якобы лично отдал распоряжение непосредственному исполнителю убить российского дипломата.

В числе предъявленных прокуратурой обвинений - нарушение конституционного порядка, членство в вооруженной террористической группировке, преднамеренное убийство с террористическими целями. Обвинение охарактеризовало произошедшее как "провокационную акцию, направленную на подрыв отношений Турции и России".