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В Тверской области полиция ликвидировала нарколабораторию

В ходе операции были задержаны два человека

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков ликвидировали полицейские в Калининском районе Тверской области. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержаны двое предполагаемых наркоторговцев.

"Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России во взаимодействии с коллегами из столичного главка и УМВД по Тверской области пресекли деятельность лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков, - сказала она. - Полицейскими при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения "Гром" были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались жители Твери, один работал страховым агентом, второй - инженером". "При обследовании лаборатории обнаружены и изъяты 17,5 грамма мефедрона и более 7 кг прекурсоров, а также порядка 200 литров жидкости, предположительно содержащей прекурсоры наркотического средства", - добавила она.

Как отметила Волк, они оборудовали производство в бытовках на участке, обнесенном высоким забором. Оно отличалось от выявленных ранее более крупными объемами разового изготовления наркотических средств, а также дорогостоящим оборудованием. Наркодельцы упаковывали готовую продукцию в полиэтиленовые пакеты, а затем распространяли через тайники на территории Московской области.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело о покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Теги
РоссияТверская область
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