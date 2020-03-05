В Подмосковье задержали подозреваемых в хищении 9 млн рублей и двух машин

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Четверо уроженцев одной из стран Средней Азии задержаны по подозрению в разбойном нападении на частный дом в Подмосковье и хищении 9 млн рублей, а также двух автомобилей собственников. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники проникли в частный дом в Балашихе и угрожая, возможно, пистолетами, избили арендаторов жилья, связали их строительными хомутами. "Нападавшие похитили 9 млн рублей и скрылись на двух автомобилях, принадлежащих потерпевшим. Общий ущерб превысил 14 млн рублей", - отметила Волк, добавив, что позже полицейские обнаружили похищенные иномарки в Мытищах, в 30 км от места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере). "Анализ поступившей оперативной информации и сопоставление обстоятельств преступления позволили оперативникам установить и задержать участников группы. Ими оказались четверо уроженцев одной из стран Средней Азии", - сказала представитель МВД.

При обысках по месту проживания у задержанных обнаружен и изъят, по предварительным данным, револьвер системы Нагана, который мог использоваться в момент преступления.