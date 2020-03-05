{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье задержали подозреваемых в хищении 9 млн рублей и двух машин

Общий ущерб превысил 14 млн рублей

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Четверо уроженцев одной из стран Средней Азии задержаны по подозрению в разбойном нападении на частный дом в Подмосковье и хищении 9 млн рублей, а также двух автомобилей собственников. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники проникли в частный дом в Балашихе и угрожая, возможно, пистолетами, избили арендаторов жилья, связали их строительными хомутами. "Нападавшие похитили 9 млн рублей и скрылись на двух автомобилях, принадлежащих потерпевшим. Общий ущерб превысил 14 млн рублей", - отметила Волк, добавив, что позже полицейские обнаружили похищенные иномарки в Мытищах, в 30 км от места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере). "Анализ поступившей оперативной информации и сопоставление обстоятельств преступления позволили оперативникам установить и задержать участников группы. Ими оказались четверо уроженцев одной из стран Средней Азии", - сказала представитель МВД.

При обысках по месту проживания у задержанных обнаружен и изъят, по предварительным данным, револьвер системы Нагана, который мог использоваться в момент преступления.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Суд приговорил к штрафу обвиняемого в угрозах московскому судье Минину
Михаил Квасов должен будет выплатить 270 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС