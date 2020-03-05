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Посольство РФ выясняет наличие россиян в сошедшем с рельсов поезде Страсбург - Париж

Инцидент произошел в 30 км севернее Страсбурга

ПАРИЖ, 5 марта. /ТАСС/. Посольство России во Франции выясняет, находились ли граждане РФ в потерпевшем аварию высокоскоростном поезде Страсбург - Париж, сообщили ТАСС в четверг в российской дипмиссии.

"Пока мы не можем сказать, были ли в поезде наши сограждане. Занимаемся проверкой", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел утром в 30 км севернее Страсбурга. С рельсов сошел электровоз и несколько первых вагонов. Высокоскоростные поезда TGV во Франции ходят по специально построенным для них линиям со скоростью свыше 300 км/ч.

В результате аварии ранения получили более 20 человек, в том числе машинист, который находится в тяжелом состоянии.

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РоссияФранция
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