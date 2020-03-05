Суд приговорил к штрафу обвиняемого в угрозах московскому судье Минину

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приговорил к 270 тыс. рублей штрафа Михаила Квасова, обвиняемого в угрозе убийством судье Станиславу Минину, решением которого был приговорен к четырем годам колонии активист Константин Котов. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать подсудимого Квасова виновным по ч. 1 ст. 296 УК РФ ("Угроза убийством в отношении судьи") и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 270 тыс. рублей", - огласила решение судья.

При назначении наказания суд учел срок содержания Квасова под стражей, а также то, что он совершил преступление впервые.

Суд постановил обратить в доход государства сотовый телефон, а остальные вещественные доказательства вернуть владельцу и указал, что к отрицанию Квасовым вины, и к его показаниями о том, что он не имел умысла угрожать именно судье Минину, относятся критически.

Судом установлено, что Квасов в сентябре 2019 года в Instagram разместил пост с угрозой убийством судье в связи приговором активисту Константину Котову, осужденному в сентябре 2019 года на четыре года колонии по обвинению в совершении преступления по статье 212.1 УК РФ. В Главном следственном управлении СК по Москве сообщали, что в течение полугода Котов неоднократно привлекался к ответственности по административной статье о нарушении правил проведения митинга. После этого в КС поступило обращение от представителей Котова с просьбой проверить статью 212.1 УК РФ на соответствие Конституции РФ. 27 января Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову. КС указал, что при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ, по которой осужден Котов, суды обязаны изучить все обстоятельства дела и могут назначать наказание в виде лишения свободы, только если будет достоверно установлено, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку. Генпрокуратура просила снизить наказание Котову с четырех лет до одного года. Защита настаивала на отмене приговора как незаконного. Второй кассационный суд отправил на пересмотр в апелляционную инстанцию Мосгорсуда дело активиста. Котов до рассмотрения его жалобы Мосгорсудом будет находиться под стражей.