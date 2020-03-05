В Татарстане полиция выявила растрату на сумму 55 млн рублей при работах на водохранилище

КАЗАНЬ, 5 марта. /ТАСС/. Правоохранители в Татарстане выявили факт растраты бывшим директором предприятия при выполнении берегоукрепительных работ Куйбышевского водохранилища, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте МВД по республике.

По данным ведомства, в 2016-2017 годах подозреваемый подписал акты приемки выполненных работ на сумму более 168 млн рублей. При этом стоимость фактически выполненных работ составила только 113,8 млн рублей.

Работы финансировались за счет средств федерального бюджета на основании целевой программы. Отмечается, что в отношении подозреваемого уже возбуждались уголовные дела по факту растраты более 34,9 млн рублей, выделенных на берегоукрепление реки Вятки, а также незаконного премирования самого себя на сумму более 694,6 тыс. рублей.

На основании материалов, собранных сотрудниками полиции, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").