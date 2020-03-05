{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Ивана Голунова
Обновлено 

Голунова направят на психолого-психиатрическую экспертизу

Процедура назначена в рамках уголовного дела в отношении бывших полицейских, которые обвиняются в незаконном задержании журналиста
Иван Голунов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Иван Голунов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ назначил журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела в отношении бывших полицейских, которые обвиняются в незаконном задержании журналиста. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

На эту тему
Хронология уголовного дела в отношении Ивана Голунова

"Голунову назначена психолого-психиатрическая экспертиза в рамках дела. Это вполне стандартная процедура", - сказал представитель Голунова Бадамшин. Как сообщил ТАСС сам Голунов, он проходил психиатрическую экспертизу в 2013 году, но никаких отклонений она не выявила. На основании ее результатов он получил паспорт моряка.

"В детстве он наблюдался у психолога в связи с дефектами речи, были раньше такие правила. Но в 2013 году уже успешно проходил экспертизу и получил паспорт моряка. Данная экспертиза однодневная, так называемая пятиминутка", - пояснил Бадамшин. Дата проведения экспертизы пока неизвестна.

Басманный суд 30 января арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

В феврале журналист сообщил, что получил извинения от прокуратуры Западного административного округа Москвы за необоснованное уголовное преследование.

В новость была внесена правка (16:01 мск) - уточняется формулировка в третьем абзаце по просьбе спикера.

Теги
Дело Ивана ГолуноваГолунов, Иван Валентинович
Реклама на ТАСС
СМИ: в Китае обрушилось здание гостиницы
На первом этаже рухнувшего строения находятся магазины и кафе, передает портал Sina
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС