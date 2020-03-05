В Калининграде арестовали таксиста по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней

КАЛИНИНГРАД, 5 марта. /ТАСС/. Водитель такси задержан и помещен под стражу в Калининграде по обвинению в изнасиловании 15-летней девочки в Калининграде. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте регионального следственного управления СК.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области в отношении ранее не судимого 23-летнего жителя города Калининграда возбуждено уголовное дело о преступлении, предусмотренном п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование несовершеннолетней"). По ходатайству следствия в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел 1 марта в поселке Малое Исаково Гурьевского района области. Таксист, работая на арендованном автомобиле, изнасиловал в машине 15-летнюю пассажирку и высадил ее из автомобиля. Пострадавшая обратилась за помощью к жильцам одного из многоквартирных домов, позвонила родителям, а те сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

По данному факту сразу было возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого через несколько часов. Ему предъявлено обвинение, свою вину он не признает.

По делу ведутся допросы свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз. Следствие намерено оказать помощь семье потерпевшей в организации ее реабилитации для минимизации последствий причиненных психологических травм.