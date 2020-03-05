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Авария с участием девяти автомобилей произошла на севере Петербурга

В результате ДТП никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Авария произошла на Арсенальной набережной в Калининском районе Петербурга в четверг днем. Как сообщили журналистам в УГИБДД по городу и Ленинградской области, столкнулись девять автомобилей.

"На Арсенальной набережной произошло столкновение девяти транспортных средств", - сказано в распространенном управлением сообщении.

По информации УГИБДД, пострадавших нет. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение по Арсенальной набережной на данный момент частично затруднено.

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РоссияСанкт-Петербург
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