Авария с участием девяти автомобилей произошла на севере Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Авария произошла на Арсенальной набережной в Калининском районе Петербурга в четверг днем. Как сообщили журналистам в УГИБДД по городу и Ленинградской области, столкнулись девять автомобилей.
"На Арсенальной набережной произошло столкновение девяти транспортных средств", - сказано в распространенном управлением сообщении.
По информации УГИБДД, пострадавших нет. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение по Арсенальной набережной на данный момент частично затруднено.