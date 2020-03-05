СК возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего в отделе полиции в Самарской области

САМАРА, 5 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после гибели рабочего в результате обрушения стены во время ремонта в отделе полиции города Чапаевск Самарской области. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ региона, распространенном в четверг.

Инцидент произошел в конце января этого года. В результате произошедшего погиб 22-летний рабочий, еще одного с травмами доставили в больницу.

Как установили следователи, ремонт в здании проводился по устной договоренности рабочих с руководством отдела полиции. Назначена строительно-техническая экспертиза