Подозреваемый в шпионаже в пользу РФ литовский политик считает свое дело сфабрикованным

ВИЛЬНЮС, 5 марта. /ТАСС/. Подозреваемый в шпионаже в пользу России оппозиционный политик Альгирдас Палецкис утверждает, что дело против него было сфабриковано спецслужбами Литвы. Такую позицию он изложил в письме в редакцию одной из ведущих литовских газет Lietuvos Rytas.

"Не было никаких шпионов, никакой шпионской сети. Нет никаких фактов", - приводятся в четверг в издании слова Палецкиса. Оппозиционер в материалах дела не находит ничего конкретного. "Утверждения прокуроров базируются не на фактах, а на их собственном мнении", - указал он. По словам Палецкиса, в материалах нет ответа на вопросы, какую информацию он якобы собирал, кому, когда и где передавал.

По делу, материалы которого в среду были направлены в суд, проходят двое подозреваемых - бывший лидер партии "Социалистический народный фронт" Палецкис и предприниматель Деймантас Бертаускас. Подозреваемым вменяются в вину два эпизода. Один из них якобы связан со сбором по заданию российских спецслужб информации о судьях и прокурорах Литвы, которые вели дело о январских событиях 1991 года, второй - с поиском медиков, якобы согласных выдать фиктивную справку о неудовлетворительном состоянии здоровья осужденного по тому же делу гражданина РФ Юрия Меля.

Палецкис находится под арестом с октября 2018 года. Он заявил, что никакой вины за собой не видит, но от дачи показаний не отказывался.

Со ссылкой на очевидцев

В 2004-2007 годах Палецкис был депутатом парламента, в 2007-2008 годах работал вице-мэром Вильнюса. В одном из радиоинтервью 2010 года он усомнился в официальной версии событий января 1991 года. Тогда во время политического двоевластия и стычек с применением оружия в столице погибли 14 человек. Ссылаясь на очевидцев, Палецкис заявил, что кровопролитие было спровоцировано стремившимися к власти радикалами и что при взятии под контроль телебашни в Вильнюсе "свои стреляли в своих".

Эта фраза послужила поводом для возбуждения уголовного дела по статье, предусматривающей, согласно законам Литвы, ответственность "за отрицание советской агрессии и оккупации". Палецкиса сначала оправдали, но затем наложили на него штраф в размере 3 тыс. евро. В 2014 году в номинации "Гражданская позиция" литовский оппозиционер был удостоен международной правозащитной премии "Мир без нацизма".