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В ДТП в Удмуртии погиб один человек

Еще пятеро получили травмы

ИЖЕВСК, 5 марта. /ТАСС/. Автобус ПАЗ и легковой автомобиль ВАЗ столкнулись на трассе в Удмуртии, в результате аварии один человек погиб, пятеро пострадали. Об этом сообщили журналистам в отделе пропаганды УГИБДД МВД республики.

ДТП произошло около 13:00 (12:00 мск) на 316-м км автомобильной дороги федерального значения при подъезде к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 "Волга" Дебесского района.

"По предварительной информации, 63-летний водитель автобуса ПАЗ при совершении маневра на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение с автомобилем ВАЗ под управлением 40-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте происшествия, пассажир автомобиля получил травмы", - сказано в сообщении.

В отделе пропаганды также уточнили, что в момент ДТП в салоне автобуса находилось четыре женщины, которые в результате происшествия получили травмы, детей в салоне автобуса не было. Водитель автобуса не пострадал.
В ГИБДД корр. ТАСС уточнили, что с места ДТП госпитализировали пассажира легкового автомобиля, пассажиры автобуса серьезные травмы не получили.

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