В Костромской области задержали мужчину, подозреваемого в похищении ребенка

КОСТРОМА, 5 марта. /ТАСС/. Следователи задержали жителя Неи Костромской области, подозреваемого в похищении восьмилетней девочки. Об этом сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следователем СУ СК России по Костромской области в порядке ст. 91-92 УПК РФ произведено задержание 36-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение несовершеннолетнего"). Следователи и криминалисты регионального СК проводят необходимые следственные действия с участием подозреваемого", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в среду вечером в городе Нея восьмилетняя девочка возвращалась домой одна. Родители ждали ребенка, но дома в тот вечер девочка так и не появилась. Тогда родители обратились с заявлением о розыске дочери в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий ребенок был обнаружен дома у местного жителя - мужчины 1983 года рождения. Следователи обнаружили девочку живой. Ребенка передали медикам, угрозы ее жизни и здоровья нет. Следственные органы выясняют обстоятельства похищения девочки.