Новой целью "почтовых минирований" стали российские лайнеры

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Неизвестные стали "минировать" по электронной почте российские пассажирские самолеты - за неделю в аэропорты поступили шесть писем об угрозе взрывов на борту лайнеров, четыре случая пришлись на четверг. Все угрозы оказались ложными, авторов анонимок ищут спецслужбы и силовые структуры, сообщили ТАСС в правоохранительных органах и экстренных службах.

Эти анонимки могут быть связаны с целой волной "минирований", которая началась в городах России в ноябре 2019 года и продолжается - правда, в меньших масштабах - до сих пор. Уже несколько месяцев неизвестные рассылают электронные письма с угрозами судам, школам, торговым центрам, вузам. Ни в одном случае ничего подозрительного найдено не было. В феврале пресс-служба судов Петербурга, ставших одной из самых популярных мишеней для авторов угроз, опубликовала скриншот письма, в котором анонимный заявитель требовал 120 биткойнов за прекращение рассылок. Та же сумма фигурировала в недавнем сообщении относительно лайнеров.

Угрозы самолетам

Первые два случая произошли во вторник. Пассажирский Airbus A330, летевший из Владивостока в Москву, после часа в полете приземлился в Хабаровске из-за анонимного сообщения. Специалисты обследовали самолет, ничего опасного не обнаружили, и пассажиры продолжили путь. Из-за аналогичного письма в Перми сел лайнер, следовавший в столицу из Новосибирска. Проверка заняла несколько часов.

В среду, по словам одного из источников агентства, не было зафиксировано ни одного сообщения относительно самолетов, но в один из судов Санкт-Петербурга, уже неоднократно подвергавшийся угрозам, вновь пришло письмо - на сей раз не с иностранного, а с российского почтового сервиса. "В нем среди прочего говорилось, что анонимы вводят новые условия для аэропортов и авиакомпаний РФ, а чтобы избежать "минирований" самолетов, неизвестный потребовал 120 биткойнов, указав номер кошелька", - рассказал источник.

На следующий день было "заминировано" уже четыре самолета: один из них следовал из Москвы в Омск, другой - из Москвы в Сыктывкар, третий - из Санкт-Петербурга в Симферополь, а еще один летел из Владивостока в Новосибирск. Два из четырех писем поступили на электронную почту колл-центра аэропорта Шереметьево. Во всех случаях экипажи не стали менять маршрут и запрашивать экстренную посадку - самолеты проверяли уже в пунктах назначения. Как и во вторник, сообщения оказались ложными.

Ущерб авиакомпаниям

Как отметил источник ТАСС, оперативным службам приходится проверять и багаж, и пассажиров, и сам самолет. "Очевидно, что авиакомпании в таких ситуациях несут убытки", - считает он.

"Авиакомпаниям это обходится ровно в те же самые средства, что и нештатная посадка самолета. Было несколько примеров, когда авиакомпании в суде добивалась от дебоширов компенсаций, в том числе за незапланированную посадку. Я думаю, что примерно это от $10 тыс. минимум", - сказал в беседе с ТАСС главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Спецслужбы и правоохранительные органы ведут борьбу с авторами анонимных писем с угрозами - ФСБ сообщала о блокировке уже пяти иностранных почтовых сервисов, с которых рассылались тысячи сообщений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что спецслужбы занимаются установлением и поиском автора ложных сообщений о "минировании" самолетов. В Кремле надеются, что преступник будет найден и понесет заслуженное наказание. "В отношении вот таких людей спецслужбы работают, работа эта публичной никак быть не может", - сказал он. "Будем надеяться, что рано или поздно его [автора ложных сообщений] поймают и накажут по закону", - добавил представитель Кремля.