Суд арестовал учредителя общины иеговистов в Подольске по делу об экстремизме

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца находившегося ранее в розыске лидера общины "Свидетелей Иеговы" в Подольске Юрия Крутякова, обвиняемого в организации, склонении и вербовке, а также участии в деятельности запрещенной в РФ организации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении обвиняемого Юрия Крутякова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 апреля", - огласила постановление Наталья Курышева.

В ходе судебного заседания следователь и прокурор настаивали на избрании обвиняемому ареста, мотивируя свою просьбу тем, что Крутяков может скрыться от следствия, угрожать свидетелям по делу, уничтожить доказательства или "продолжить вербовать граждан". Крутяков пояснил, что скрываться не собирается, про уголовное дело в отношении него не знал и попросил поместить его под домашний арест в Москве.

В конце сентября прошлого года главное следственное управление СК по Московской области возбудило пять уголовных дел по статье 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации либо участие в ней) в связи с активностью "Свидетелей Иеговы" в Подмосковье. По версии следствия, 67-летний Юрий Крутяков, являясь лидером запрещенной в РФ организации, привлек к участию в ней супругу Зинаиду Крутякову и троих жителей Подмосковья: Константина Жеребцова, Виталия Никифорова и Николая Яковлева. Бабушкинский суд отправил их под домашний арест в октябре прошлого года.

Как считает следствие, пятеро жителей Московской области продолжили деятельность организации "Свидетелей Иеговы", которая была признана экстремистской.

Крутяков ранее был одним из учредителей местной религиозной организации "Свидетелей Иеговы" в Подольске. Ему предъявлено обвинение по всем частям статьи 282.2 УК РФ: организация, склонение и вербовка, а также участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации. Он был объявлен в федеральный розыск. По делу проходят также еще четыре фигуранта. Срок следствия установлен до конца апреля. Крутяков виновным себя не признает, показания по существу дела давать отказывается.

Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года религиозная организация "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и все входящие в ее структуру местные религиозные организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.