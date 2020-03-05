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Экс-полицейского из Калининграда обвинили в смерти задержанного, обварившегося кипятком

Следствие считает, что бывший полицейский знал о повреждении системы отопления в отделе

КАЛИНИНГРАД, 5 марта. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение в превышении должностных полномочий бывшему полицейскому, которого взяли под арест по делу о гибели задержанного от ожогов в отделе полиции в Калининграде в октябре 2019 года. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

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По данным следствия, вечером 19 октября 2019 года в отдел полиции по Московскому району Калининграда доставили 36-летнего мужчину за совершение административного правонарушения. Сообщалось, что пьяный мужчина повредил там радиатор батареи и получил сильные ожоги. На место вызвали бригаду скорой помощи, пострадавшего доставили в больницу, где он умер ночью 20 октября.

По данным следствия, полицейский знал, что системы отопления повреждены и горячая вода поступает в камеру, но он на протяжении примерно получаса не выпускал мужчину, из-за чего тотполучил смертельные ожоги. Обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

28 февраля 2020 года по ходатайству следствия в отношении бывшего полицейского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он водворен в следственный изолятор. Свою вину в совершении преступления он не признает.

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