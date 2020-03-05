СМИ: не менее девяти человек погибли при взрыве и пожаре в лагере палестинцев в Газе

ТАСС, 5 марта. По меньшей мере девять человек погибли в результате взрыва и последовавшего за ним пожара в лагере палестинских беженцев Нусейрат в центральной части блокированного сектора Газа. Об этом в четверг сообщило палестинское агентство Maan.

По информации представителей гражданской обороны Газы, к месту инцидента прибыли бригады скорой помощи и несколько пожарных команд, которым только через два часа удалось справиться с огнем.

Информационное агентство Wafa со ссылкой на Минздрав палестинского анклава сообщило, что среди жертв - три женщины и четверо детей. Пострадали 60 человек, многие доставлены в больницу в тяжелом состоянии с серьезными ожогами.

По данным агентства, причиной пожара стал взрыв внутри пекарни, предположительно, баллона с газом. Огонь перекинулся на соседние здания, нанесен серьезный ущерб нескольким магазинам, уничтожены припаркованные поблизости автомобили.

В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства инцидента в лагере палестинских беженцев.