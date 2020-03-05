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Пострадавший при падении строительной люльки в Казани умер в больнице

Еще двое человек находятся в состоянии средней степени тяжести

КАЗАНЬ, 5 марта. /ТАСС/. Один из пострадавших в результате падения строительной люльки в Казани скончался в больнице, еще двое госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана. Таким образом, число погибших из-за произошедшего достигло трех.

"Трое пострадавших [были] доставлены в ГКБ №7, один из которых впоследствии скончался в приемном покое. Двое в состоянии средней степени тяжести госпитализированы", - сказала собеседница агентства.

По данным ГУ МЧС по Татарстану, строительная люлька с пятью рабочими сорвалась в Казани со строящегося десятиэтажного дома на улице Н. Ершова в исторической части города около 18:00 мск, два человека погибли на месте.

Теги
РоссияТатарстан
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