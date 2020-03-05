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Несколько человек отравились хлоркой в фитнес-центре на севере Москвы

В подсобном помещении спортивного клуба разлилась жидкость для обеззараживания воды

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Несколько человек обратились к врачам с отравлением хлоркой в столичном фитнес-центре на севере города. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"За врачебной помощью обратились несколько человек в фитнес-клубе на улице Касаткина. Медики диагностировали отравление хлоркой", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МЧС рассказали, что на улице Касаткина, 11, строение 12 в спортивном клубе в подсобном помещении разлилась жидкость для обеззараживания воды. К медикам обратились несколько человек для осмотра. По предварительной информации спасателей, госпитализация никому не понадобилась.

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Россия
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