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Потолок рухнул в квартире в центре Москвы

По данным источника в экстренных службах, есть угроза дальнейшего обрушения

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Потолок на площади 10 квадратных метров рухнул в московской квартире в Тверском районе в центре города, есть угроза дальнейшего обрушения. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступила заявка на обрушение потолка в квартире на 1-й Миусской улице, 41. По информации заявителя, рухнул потолок и виден чердак здания. Есть угроза обрушения потолков в соседних комнатах", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работают сотрудники МЧС, по предварительной информации, пострадавших нет. Причины произошедшего пока не уточняются.

Теги
Россия
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