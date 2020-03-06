Погибшая в квартире за западе Москвы оказалась профессиональной шахматисткой

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Погибшей девушкой в квартире на западе Москвы оказалась профессиональная шахматистка Александра Вернигора. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, девушка и ее приятель погибли от веселящего газа.

"Погибшей девушкой оказалась профессиональная восемнадцатилетняя шахматистка Александра Вернигора. По предварительной информации, она и ее приятель погибли от веселящего газа, на их головах были надеты пакеты", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают следователи.

Ранее сообщалось, что на Кастанаевской улице в Москве в одной из квартир были обнаружены тела мужчины и женщины.