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Погибшая в квартире за западе Москвы оказалась профессиональной шахматисткой

Александра Вернигора и ее приятель погибли от веселящего газа

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Погибшей девушкой в квартире на западе Москвы оказалась профессиональная шахматистка Александра Вернигора. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, девушка и ее приятель погибли от веселящего газа.

"Погибшей девушкой оказалась профессиональная восемнадцатилетняя шахматистка Александра Вернигора. По предварительной информации, она и ее приятель погибли от веселящего газа, на их головах были надеты пакеты", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают следователи.

Ранее сообщалось, что на Кастанаевской улице в Москве в одной из квартир были обнаружены тела мужчины и женщины.

Теги
Россия
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Тела молодого человека и девушки найдены в квартире на западе Москвы
На месте работает следственно-оперативная группа
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