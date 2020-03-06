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Власти штата Мехико опровергли утверждения о появлении в регионе льва-убийцы

Нападение на человека, приведшее к его гибели, совершил не лев, как предполагалось ранее, а крупная собака

МЕХИКО, 6 марта. /ТАСС/. Нападение на человека, приведшее к его гибели, в муниципалитете Валье-де-Браво в штате Мехико совершил не лев, как предполагалось ранее, а крупная собака. Об этом заявил в четверг генеральный прокурор мексиканского региона Алехандро Гомес Санчес.

"На основе анализа шерсти и оставленных [на месте атаки] следов <...>, можно предположить, что речь идет о крупной собаке", - цитирует главу надзорного ведомства на своем сайте газета Milenio. Власти продолжают поиск зверя, к участию в операции в среду были привлечены 250 военных и полицейских.

В Валье-де-Браво 1 марта было найдено тело таксиста, ставшего жертвой крупного животного. После этого появились предположения, что с мужчиной расправился лев. В дикой природе Мексики эти животные не обитают, в отличие от пум - других представителей того же семейства. В среду власти муниципалитета объявили об отмене занятий в школах до тех пор, пока животное, совершившее нападение, не будет поймано.

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Мексика
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