Власти штата Мехико опровергли утверждения о появлении в регионе льва-убийцы

МЕХИКО, 6 марта. /ТАСС/. Нападение на человека, приведшее к его гибели, в муниципалитете Валье-де-Браво в штате Мехико совершил не лев, как предполагалось ранее, а крупная собака. Об этом заявил в четверг генеральный прокурор мексиканского региона Алехандро Гомес Санчес.

"На основе анализа шерсти и оставленных [на месте атаки] следов <...>, можно предположить, что речь идет о крупной собаке", - цитирует главу надзорного ведомства на своем сайте газета Milenio. Власти продолжают поиск зверя, к участию в операции в среду были привлечены 250 военных и полицейских.

В Валье-де-Браво 1 марта было найдено тело таксиста, ставшего жертвой крупного животного. После этого появились предположения, что с мужчиной расправился лев. В дикой природе Мексики эти животные не обитают, в отличие от пум - других представителей того же семейства. В среду власти муниципалитета объявили об отмене занятий в школах до тех пор, пока животное, совершившее нападение, не будет поймано.