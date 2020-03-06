Прокуратура Парагвая не стала предъявлять Роналдиньо обвинения за фальшивый паспорт

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 марта. /ТАСС/. Прокуратура Парагвая решила не выдвигать в отношении бывшего игрока сборной Бразилии по футболу Роналдиньо обвинения в использовании фальшивого паспорта для въезда на территорию Парагвая и ходатайствует о его освобождении. Об этом сообщил в четверг прокурор Федерико Дельфино.

"Господин Роналдо де Ассис Морейра, более известный как Роналдиньо, и его брат предоставили важные данные для расследования, и поэтому они могут получить право на выход из-под стражи, решение о котором находится на рассмотрении уголовного суда", - приводит слова прокурора газета ABC Color.

Окончательное решение об освобождении Роналдиньо должен будет принять суд. Как отметил Дельфино, обвинения по делу об изготовлении фальшивого паспорта "были предъявлены нескольким лицам", в число которых Роналдиньо и его брат не входят.

В среду вечером в номере гостиницы, где остановился спортсмен, прошел обыск, в ходе которого парагвайские правоохранители обнаружили поддельные паспорта на имя Роналдиньо и его агента и старшего брата Роберто. Оба были задержаны.

Ранее Роналдиньо на родине лишили загранпаспорта за неуплату налогов. Кроме того, футболисту назначен штраф в размере 8,5 млн реалов (более ;2,2 млн) за нарушение требований природоохранного законодательства при строительстве пирса на берегу озера, где расположен дом его семьи.