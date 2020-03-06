Автомобиль с людьми провалился под лед на реке недалеко от Хабаровска

ХАБАРОВСК, 6 марта. /ТАСС/. Автомобиль УАЗ с людьми провалился под лед на Амуре у села Виноградовка недалеко от Хабаровска. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в пятницу.

"В Хабаровском районе под лед провалился автомобиль УАЗ. Со слов очевидцев в момент происшествия в нем находились люди, которые не смогли покинуть транспортное средство. По предварительным данным, их было два человека. Провал произошел в 8 км от населенного пункта Виноградовка Хабаровского района", - говорится в распространенном релизе.

На место приехали спасатели. Автомобиль обнаружили на расстоянии порядка 40 м от берега на глубине 4 м. Чтобы транспортное средство не унесло течением его зафиксировали тросом. Планируется проведение водолазных работ.

"Стоит отметить, что на сегодняшний день в связи с повышением среднесуточных температур, ледовая обстановка на водных объектах края меняется очень быстро. Лед на реке становиться хрупким, структура его изменяется. Многие жители края думают, что толщина льда достаточная, чтобы выдержать вес человека и даже автомобиля. Но это не так. Солнце нагревает ледовый покров, толщина его становиться неоднородной, образуются провисы и пустоты. Также поверхность активно отражает солнечные лучи, что может помешать увидеть промоины, трещины во льду, полыньи", - приводятся в сообщении слова государственного инспектора Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Александра Ярошенко.