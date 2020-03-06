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Два шахтера погибли при выбросе метана на шахте в Коми

Спасатели эвакуировали из шахты 43 рабочих

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Два шахтера погибли при выбросе метана на шахте "Воркутинская" в Коми, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 04:35 поступило сообщение о том, что на шахте "Воркутинская" произошел скачок метана и загазирование шахты. В момент выброса метана в забое шахты находились четыре человека, из них двое не выходят на связь. На шахте обнаружены тела двух погибших", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что тела погибших поднимают на поверхность. На поверхность выведены 43 рабочих шахты.

В новость внесены изменения (07:53 мск) - добавлена информация главка МЧС.

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РоссияКоми
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