В Москве чемпион Украины по быстрым шахматам отравился "веселящим" газом

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Украинский шахматист оказался вторым погибшим в квартире на западе Москвы от так называемого веселящего газа. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Второй погибший от веселящего газа - украинский шахматист Станислав Богданович, 1993 года рождения", - сказал собеседник агентства. По его словам, Богданович был серебряным призером чемпионата Европы по шахматам среди юношей до 12 лет, чемпионом Украины среди юношей до 18 лет, а также чемпионом Украины по быстрым шахматам.

Ранее сообщалось, что на Кастанаевской улице в Москве в одной из квартир были обнаружены тела мужчины и женщины с пакетами на головах. Погибшей оказалась 18-летняя профессиональная шахматистка Александра Вернигора. По предварительной информации, молодые люди погибли, надышавшись "веселящим" газом.

В свою очередь представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что по факту обнаружения тел мужчины 1993 года рождения и девушки 2001 года рождения в квартире дома проводится доследственная проверка. "Признаков насильственной смерти не обнаружено", - сказала она. Назначена судебно-медицинская экспертиза.