Защита обжалует приговор осужденным в Кабо-Верде российским морякам

МУРМАНСК, 6 марта. /ТАСС/. Адвокат осужденных в Кабо-Верде российских моряков планирует подготовить апелляцию и оспорить первоначальное решение суда в суде второй инстанции. Об этом сообщил в пятницу депутат Госдумы РФ от Мурманской области Алексей Веллер, координирующий взаимодействие адвоката моряков и их семей, на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Решение о подаче апелляции может быть принято только после консультации с адвокатом и российским посольством, не раньше, чем через неделю после решения суда. Суд в Кабо-Верде состоялся 28 февраля, капитана судна ESER приговорили к 12 годам тюрьмы, остальных членов команды - к 10. Моряков признали виновными в транспортировке и контрабанде наркотиков, при этом с них сняли обвинения в участии в организованном преступном сообществе.

"В течение этой недели проходили активные консультации между мною, послом РФ в Кабо Верде, адвокатом и моряками по вопросам дальнейших действий. В среду [4 марта] адвокат совместно с консульским работником и переводчиком побывали в тюрьме и провели беседу с нашими моряками. Главное, по итогам всех прошедших консультаций принято решение подавать апелляцию во вторую инстанцию. Адвокат займется подготовкой, как только получит решение суда на бумаге, на эту процедуру отводится 15 дней, они еще не истекли", - написал Веллер.

Моряки, по его словам, считают приговор жестким и несправедливым, их моральное состояние оставляет желать лучшего, физическое здоровье в норме. "В настоящий момент здоровье и физическое состояние наших ребят нормальное, чего нельзя сказать о состоянии моральном! Они считают приговор очень жестким и несправедливым! Но решение суда первой инстанции - это уже факт!" - пишет депутат.

По его словам, посольство России также продолжает поддерживать моряков при их нахождении в тюрьме, обеспечивает лекарствами, налажен обмен письмами с родственниками, в случае необходимости в посольстве готовы к решению других вопросов. Встретиться с родственниками осужденных в Кабо-Верде моряков Веллер намерен лично в конце марта, во время своей рабочей поездки в Мурманск.

Судно ESER под флагом Панамы зашло 30 января 2019 года в порт Прая в связи со смертью одного из членов экипажа. На следующий день на его борту таможенными властями Кабо-Верде была обнаружена партия наркотиков весом в 9 тонн. Весь экипаж ESER, состоявший из россиян, задержали, и спустя два дня решением городского суда российским морякам была избрана мера пресечения - содержание под стражей в столичной тюрьме "Сан Мартиньш". Одновременно было открыто уголовное дело и начато следствие.