В Коми возбудили дело после ЧП с двумя погибшими на шахте

ТАСС, 6 марта. Следователи возбудили уголовное дело после гибели в результате выброса метана двух рабочих в шахте "Воркутинская" в Коми. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"), - говорится в сообщении.

По данным следствия, 6 марта в шахте "Воркутинская" в конвейерном штреке подготовительного забоя произошел выброс метана. В забое в этот момент находились четыре человека, двое из которых погибли. "На месте происшествия работают следователи, проводятся допросы свидетелей", - добавили в пресс-службе СК по региону.

Как сообщил ТАСС прокурор воркутинской межрайонной прокуратуры по надзору в угледобывающей отрасли Сергей Данилов, в работе шахты ранее неоднократно выявлялись нарушения. "Прокуратура начала проверку после гибели двух рабочих в шахте "Воркутинская" в Коми. Безусловно, нарушения выявлялись, на постоянной основе выявляются", - сказал он, не уточнив подробностей.

Как ранее сообщали в пресс-службе "Воркутауголь", ЧП произошло в пятницу в 04:02. На предприятии ввели план ликвидации аварии, из 106 работников подземной группы на поверхность были выведены 104 человека. Сейчас работу шахты приостановили, из горных выработок откачивают газ. В связи с произошедшим на ближайшие дни в "Воркутауголь" отменили все развлекательные и культурно-массовые мероприятия.

Самая крупная авария на шахте произошла в феврале 2016 года, когда на предприятии произошло два взрыва метана, в результате первого из них погибли 30 человек. Жертвами второго взрыва стали шесть человек - спасатели, которые были задействованы в поисково-спасательных работ.