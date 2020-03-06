В Москве задержана группа подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Полицейские в Москве задержали 25 человек, подозреваемых в мошенничестве на 100 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве. Представляясь сотрудниками управляющих компаний, они обходили квартиры местных жителей и убеждали их в необходимости обязательной замены труб отопления и водоснабжения, а также регуляторов давления воды", - сказала Волк. Подозреваемые сообщали, что работы ведутся в рамках столичной программы по капремонту многоквартирных домов. При этом закупались самые дешевые водопроводные трубы и санитарно-техническое оборудование, которые продавались по цене в десятки раз выше рыночной.

"По предварительным данным, жертвами аферистов стали около 300 жителей Москвы и Московской области, в том числе ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда. Причиненный ущерб превысил 100 млн рублей", - отметила Волк.

Полиция возбудила 11 уголовных дел по статье "Мошенничество".